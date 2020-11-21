Коляда стал победителем Гран-при России

По сумме двух выступлений Коляда набрал 281,89 балла.
Вторым стал грузин Морис Квителашвили, который лидировал после короткой программы (275,80 балла). На третьем месте — россиянин Петр Гумменик, который получил итоговые 268,47 балла.
Коляда показал лучший результат в произвольной программе — 188,55 балла.
Гран-при России. Мужчины
Произвольная программа
Произвольная программа
1. Михаил Коляда (Россия) — 188,55
2. Андрей Мозалев (Россия) — 180,68
3. Евгений Семененко (Россия) — 177,36
4. Морис Квителашвили (Грузия) — 176,24
5. Дмитрий Алиев (Россия) — 175,49
6. Петр Гуменник (Россия) — 172,21
7. Макар Игнатов (Россия) — 168,96
8. Роман Савосин (Россия) — 167,72
9. Илья Яблоков (Россия) — 163,27
10. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 158,24
Итог
1. Михаил Коляда (Россия) — 281,89
2. Морис Квителашвили (Грузия) — 275,80
3. Петр Гуменник (Россия) — 268,47
4. Андрей Мозалев (Россия) — 266,69
5. Дмитрий Алиев (Россия) — 265,11
6. Евгений Семененко (Россия) — 260,78
7. Макар Игнатов (Россия) — 260,78
8. Роман Савосин (Россия) — 250,07
9. Илья Яблоков (Россия) — 242,52
10. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 239,79 0