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    Коляда стал победителем Гран-при России

    Прочие Фигурное катание
    Российский фигурист Михаил Коляда стал победителем московского этапа «Гран-При».

    Михаил Коляда
    Михаил Коляда

    По сумме двух выступлений Коляда набрал 281,89 балла.

    Вторым стал грузин Морис Квителашвили, который лидировал после короткой программы (275,80 балла). На третьем месте — россиянин Петр Гумменик, который получил итоговые 268,47 балла.

    Коляда показал лучший результат в произвольной программе — 188,55 балла.

    Гран-при России. Мужчины

    Произвольная программа

    1. Михаил Коляда (Россия) — 188,55

    2. Андрей Мозалев (Россия) — 180,68

    3. Евгений Семененко (Россия) — 177,36

    4. Морис Квителашвили (Грузия) — 176,24

    5. Дмитрий Алиев (Россия) — 175,49

    6. Петр Гуменник (Россия) — 172,21

    7. Макар Игнатов (Россия) — 168,96

    8. Роман Савосин (Россия) — 167,72

    9. Илья Яблоков (Россия) — 163,27

    10. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 158,24

    Итог

    1. Михаил Коляда (Россия) — 281,89

    2. Морис Квителашвили (Грузия) — 275,80

    3. Петр Гуменник (Россия) — 268,47

    4. Андрей Мозалев (Россия) — 266,69

    5. Дмитрий Алиев (Россия) — 265,11

    6. Евгений Семененко (Россия) — 260,78

    7. Макар Игнатов (Россия) — 260,78

    8. Роман Савосин (Россия) — 250,07

    9. Илья Яблоков (Россия) — 242,52

    10. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 239,79 0

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