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    Хэмилтон: Семь титулов — это невообразимо, но я только начинаю

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал завоевание седьмого титула.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    «У меня просто нет слов. Я должен начать с огромной благодарности нашим ребятам, которые работают здесь и на базе. Я не стоял бы тут, если бы не присоединился к этой команде. Мы прошли монументальный путь. Я очень горжусь этим.

    И я должен сказать спасибо своей семье. Мы мечтали об этом, когда были молодыми и смотрели Гран-при. Но то, что происходит, превосходит наши мечты. Это важно для детей — нужно мечтать о невозможном. Необходимо работать ради этого, следовать своим целям и никогда не сдаваться, не сомневаться в себе», — заявил Хэмилтон, которого цитирует Sky Sports.

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    • «Я помню, как смотрел за тем, как Михаэль Шумахер выигрывал чемпионаты. Один, второй, третий — это так сложно. Семь — просто невообразимо», — добавил пилот «Мерседеса».

    Льюис отметил, что не планирует останавливаться на достигнутом:

    «Я чувствую, что только начинаю. Я чувствую, что нахожусь в отличной форме физически. В этом году я не знал, как справиться с вызовом, но с помощью людей, которые меня окружают, мне удалось остаться на плаву и сконцентрироваться. Я действительно надеюсь на лучший год в следующем году, и я хотел бы остаться». 0

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