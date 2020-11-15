Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом Формулы-1

Пилотстал семикратным чемпионом мира.

Хэмилтон одержал победу на Гран-при Турции и оформил досрочное чемпионство за три тура до финиша сезона.

По количеству чемпионских титулов Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером, который дважды выигрывал чемпионство с «Бенеттоном» и пять раз с «Феррари».

Хэмилтон один раз выигрывал чемпионат с «Маклареном» (2008) и в шестой раз взял титул с «Мерседесом» (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020).

Второе место на Гран-при Турции занял Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт», третья строчка — у Себастьяна Феттеля из «Феррари». Россиянин Даниил Квят стал 12-м.

Формула-1. Гран-при Турции

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — Leader

2. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — отставание 31,633

3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 31,960

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 33,858

5. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 34,363

6. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 44,873

7. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 46,484

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 61,259

9. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 72,353

10. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 95,460

11. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1 круг

12. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1 круг

13. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

14. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1 круг

15. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

Не финишировали: Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Ромен Грожан (Франция, Haas), Николас Латифи (Канада, Williams), Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo).

В личном зачете у Хэмилтона — 307 очков. На втором месте его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас (197), на третьем — Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (170).

В Кубке конструкторов «Мерседес» отпраздновал победу еще после предыдущего этапа. У команды 504 очка. Далее идут «Ред Булл» (240) и «Рейсинг Пойнт» (154). 0