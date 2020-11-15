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    Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом Формулы-1

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом мира.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Хэмилтон одержал победу на Гран-при Турции и оформил досрочное чемпионство за три тура до финиша сезона.

    По количеству чемпионских титулов Хэмилтон сравнялся с Михаэлем Шумахером, который дважды выигрывал чемпионство с «Бенеттоном» и пять раз с «Феррари».

    Хэмилтон один раз выигрывал чемпионат с «Маклареном» (2008) и в шестой раз взял титул с «Мерседесом» (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020).

    Второе место на Гран-при Турции занял Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт», третья строчка — у Себастьяна Феттеля из «Феррари». Россиянин Даниил Квят стал 12-м.

    Формула-1. Гран-при Турции

    1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — Leader

    2. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — отставание 31,633

    3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 31,960

    4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 33,858

    5. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 34,363

    6. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 44,873

    7. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 46,484

    8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 61,259

    9. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 72,353

    10. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 95,460

    11. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1 круг

    12. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1 круг

    13. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

    14. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1 круг

    15. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

    16. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

    Не финишировали: Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Ромен Грожан (Франция, Haas), Николас Латифи (Канада, Williams), Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo).

    В личном зачете у Хэмилтона — 307 очков. На втором месте его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас (197), на третьем — Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (170).

    В Кубке конструкторов «Мерседес» отпраздновал победу еще после предыдущего этапа. У команды 504 очка. Далее идут «Ред Булл» (240) и «Рейсинг Пойнт» (154). 0

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