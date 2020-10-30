CAS отклонил апелляции российских бобслеистов Зубкова и Касьянова

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских бобслеистов, сообщает «Спорт-Экспресс»

Спортсмены проходили по делу о нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

CAS подтвердил решение Международной федерации бобслея о дисквалификации спортсменов на 2 года с декабря 2018 года.

На Олимпийских играх-2014 Александр Зубков выиграл два золота — в двойках (с Алексеем Воеводой) и в четверках (с Воеводой, Дмитрием Труненковым и Алексеем Негодайло).

В начале ноября 2017 года комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил в Сочи (царапины на его допинг-флаконах, аномальное содержание соли в одной из проб), аннулировала его олимпийские результаты и лишила обеих медалей.

В феврале 2018 года CAS (Спортивный арбитражный суд) признал вину Зубкова в нарушении антидопинговых правил, заменив пожизненное олимпийское отстранение баном на одну Олимпиаду.

В 2018 году Мосгорсуд принял решение, что Зубков с юридической точки зрения остается олимпийским чемпионом на территории России. 0