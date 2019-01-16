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    ОКР требует уволить Зубкова с поста главы Федерации бобслея России

    Вокруг спорта Допинг Олимпизм Бобслей Скелетон
    Олимпийский комитета России (ОКР) попросит исполнить требование Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) — нынешний президент Федерации бобслея России Александр Зубков должен покинуть свой пост.

    Станислав Поздняков
    Станислав Поздняков
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    IBSF в среду, 16 января, сообщила о дисквалификации Зубкова на два года с 19 декабря 2018 года из-за подмены проб в 2014 году.

    Согласно решению, он не сможет участвовать в соревнованиях, а также занимать административные должности в национальной организации. Также были дисквалифицированы еще трое спортсменов.

  • Зубкова и еще трех российских бобслеистов дисквалифицировали до 2020 года
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    • «Решение Антидопинговой комиссии IBSF о дисквалификации Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года накладывает юридические обязательства не только на Федерацию бобслея России, но и на ОКР, членом которого федерация является.

    Ситуация очень неприятная для всего нашего бобслея в целом, с учетом отстранения еще трех спортсменов, и она требует оперативных, четких, понятных действий.

    Со своей стороны будем просить Федерацию бобслея России о незамедлительном исполнении решения международной федерации, которое предусматривает досрочное прекращение Александром Юрьевичем Зубковым полномочий президента и проведение заседания высшего руководящего органа Федерации для выборов нового руководителя организации.

    В соответствии с нашим уставом членство в ОКР может быть прекращено по решению исполкома в связи с совершением действий, нарушающих базовые принципы олимпийского движения, Олимпийской хартии МОК и национального олимпийского комитета.

    Надеюсь, что проблему нам удастся решить совместными усилиями в рабочем порядке, в противном случае может быть подорвана вся деятельность ОКР и взаимодействие с международными спортивными организациями», — передает слова президента ОКР Станислава Позднякова пресс-служба организации. 0

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