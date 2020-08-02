Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании, несмотря на прокол колеса

Пилот командыстал победителем Гран-при Великобритании.

Хэмилтон стартовал с поул-позиции. Перед финишем у него произошел прокол переднего колеса, но, несмотря на это, он сумел удержать победу, не став заезжать на пит-стоп.

Вторым финишировал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, а третьим — Шарль Леклер из «Феррари».

Один из лидеров чемпионата Валттери Боттас из-за технических проблем стал только одиннадцатым.

Хэмилтон закрепил свое лидерство в общем зачете. У британца — 88 очков. У Боттаса — 58 баллов, у Ферстаппена — 52.

Россиянин Даниил Квят сошел с дистанции на 13-м круге.

Формула-1. Гран-при Великобритании

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — Leader

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 5,856

3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 18,474

4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 19,650

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 22,277

6. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 26,937

7. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 31,188

8. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 32,670

9. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 37,311

10. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 41,857

11. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 42,167

12. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 52,004

13. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 53,370

14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 54,205

15. Николас Латифи (Канада, Williams) — 54,549

16. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 55,050

17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

Не финишировали: Даниил Квят (Россия, AlphaTauri), Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Нико Хюлькенберг (Германия, Racing Point) 0