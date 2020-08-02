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    Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании, несмотря на прокол колеса

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Хэмилтон стартовал с поул-позиции. Перед финишем у него произошел прокол переднего колеса, но, несмотря на это, он сумел удержать победу, не став заезжать на пит-стоп.

    Вторым финишировал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, а третьим — Шарль Леклер из «Феррари».

    Один из лидеров чемпионата Валттери Боттас из-за технических проблем стал только одиннадцатым.

    Хэмилтон закрепил свое лидерство в общем зачете. У британца — 88 очков. У Боттаса — 58 баллов, у Ферстаппена — 52.

    Россиянин Даниил Квят сошел с дистанции на 13-м круге.

    Формула-1. Гран-при Великобритании

    1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — Leader

    2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 5,856

    3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 18,474

    4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 19,650

    5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 22,277

    6. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 26,937

    7. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 31,188

    8. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 32,670

    9. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 37,311

    10. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 41,857

    11. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 42,167

    12. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 52,004

    13. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 53,370

    14. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 54,205

    15. Николас Латифи (Канада, Williams) — 54,549

    16. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 55,050

    17. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

    Не финишировали: Даниил Квят (Россия, AlphaTauri), Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Нико Хюлькенберг (Германия, Racing Point) 0

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