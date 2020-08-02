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    Квят разбил болид на Гран-при Великобритании

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят сошел с дистанции во время гонки Гран-при Великобритании, разбив свой болид.

    Даниил Квят
    Даниил Квят

    Инцидент произошел на 13-м круге. Квят, который шел на двенадцатом месте, вылетел с трассы и врезался в ограждение.

    Российский пилот сумел самостоятельно покинуть болид. Машина Квята получила серьезные повреждения. Россиянин по радио извинился перед командой.

    На данный момент Квят занимает 15-е место в чемпионате, имея в активе одно очко.

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