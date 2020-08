Квят разбил болид на Гран-при Великобритании

Российский пилот командысошел с дистанции во время гонки Гран-при Великобритании, разбив свой болид.

Инцидент произошел на 13-м круге. Квят, который шел на двенадцатом месте, вылетел с трассы и врезался в ограждение.

Российский пилот сумел самостоятельно покинуть болид. Машина Квята получила серьезные повреждения. Россиянин по радио извинился перед командой.

На данный момент Квят занимает 15-е место в чемпионате, имея в активе одно очко.

LAP 13/52

Safety Car is out again — a big crash for Dany Kvyat at Maggots, but thankfully he's out of the car 💥#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/iVPZ9H9jHm