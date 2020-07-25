Исмаилов техническим нокаутом победил Емельяненко

Александр Емельяненко
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Исмаилов уверенно провел первую пятиминутку, во втором раунде Емельяненко не удалось переломить ход боя и он еле дотянул до гонга.
В третьем раунде Исмаилов одержал победу техническим нокаутом. У Александра Емельяненко открылось рассечение.
Рефери сначала дал продолжить бой, но вскоре все же остановил поединок. После боя Емельяненко отправился в больницу.
38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 8-е поражение и еще один бой завершился вничью.
34-летний Магомед Исмаилов одержал 15-ю победу, также на его счету 2 поражения и 1 ничья.
Перед началом боя Александр Емельяненко был абсолютным фаворитом поединка, ряд экспертов ожидали его победы уже в первом раунде 0