Исмаилов техническим нокаутом победил Емельяненко

В рамках турнира(ACA) 107 прошел бой между

Исмаилов уверенно провел первую пятиминутку, во втором раунде Емельяненко не удалось переломить ход боя и он еле дотянул до гонга.

В третьем раунде Исмаилов одержал победу техническим нокаутом. У Александра Емельяненко открылось рассечение.

Рефери сначала дал продолжить бой, но вскоре все же остановил поединок. После боя Емельяненко отправился в больницу.

38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 8-е поражение и еще один бой завершился вничью.

34-летний Магомед Исмаилов одержал 15-ю победу, также на его счету 2 поражения и 1 ничья.

Перед началом боя Александр Емельяненко был абсолютным фаворитом поединка, ряд экспертов ожидали его победы уже в первом раунде 0