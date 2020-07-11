Тутберидзе признана лучшим тренером по версии ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) определил победителя в номинации «Лучший тренер» во время церемонии премии Skating Awards.

Им стала россиянка Этери Тутберидзе. Также на премию претендовали Рафаэль Арутюнян (США) и Брайан Орсер (Канада).

В сезоне-2019/20 ученицы российской специалистки выиграли все этапы «Гран-при». В финале Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная заняли весь пьедестал.

С аналогичным результатом завершились чемпионаты России и Европы.

Победителя определило жюри, в состав которого вошли олимпийская чемпионка Татьяна Навка (Россия), двукратная чемпионка мира Мики Андо (Япония), олимпийский чемпион Эрик Редфорд (Канада), двукратный бронзовый призер ОИ Лю Чен (Китай), пятикратная чемпионка Европы Сюрия Бонали (Франция) и чемпион мира Тодд Элдридж (США).

Премию в категории «Лучший новичок» получила Алена Косторная, которая в прошлом сезоне выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы.

На премию также претендовали Александра Трусова (Россия) и Ю Ен (Южная Корея).

В категории «Лучший костюм» победили американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, в категории «Лучший хореограф» — канадка Ше-Линн Бурн.

В категории «Лучшая программа» победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые опередили россиянку Евгению Медведеву и Кевина Аймо (Франция).

Награду за достижения в спорте получил канадец Курт Браунинг.

ISU Skating Awards — новая премия в фигурном катании. Награды должны были вручаться после чемпионата мира-2020 в канадском Монреале, который был отменен из-за пандемии коронавируса. 0