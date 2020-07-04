ФФККР: Российские фигуристы продолжают готовиться к международным стартам

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал слухи об отмене международных соревнований до конца года.

ISU уже отменила этапы юниорского Гран-при в канадском Ричмонде (26-29 августа), словацком Кошице (2-5 сентября) и японской Йокогаме (16–19 сентября).

«Накануне в СМИ я с удивлением прочитал информацию о том, что Международный союз конькобежцев будет отменять международные соревнования до конца 2020 года, но это не соответствует действительности.

Во-первых, совет ISU состоится только в понедельник, и там будет рассмотрена возможность проведения юниорских этапов Гран-при, остальные старты там даже не будут обсуждаться.

Мы надеемся на проведение международных соревнований и готовимся к ним в полном объеме.

В первой половине августа пройдут контрольные прокаты юниоров, в сентябре — прокаты взрослых.

Мы организуем их для оценки уровня подготовленности наших фигуристов к международным стартам», — цитирует Когана ТАСС. 0