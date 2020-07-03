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    Международные соревнования по фигурному катанию в этом году могут не состояться

    Прочие Фигурное катаниеКоронавирус в спорте
    С высокой долей вероятности ISU не сможет провести ни одного международного турнира по фигурному катанию в этом году, утверждает «Спорт-Экспресс», ссылаясь сразу на два источника.

    Алена Косторная
    Алена Косторная

    Главное препятствие — юридические нормы, которые введены государствами для сдерживания распространения коронавируса.

    ISU попробует найти страны, которые готовы принять соревнования с открытыми границами, но нет уверенности, что все спортсмены смогут приехать.

    В то же время Федерация фигурного катания России уже известила российских спортсменов, что с высокой долей вероятности сезон 2020/21 будет состоять из этапов Кубка России и чемпионата России.

    Ранее был официально отменен этап юниорского «Гран-при» в Японии, присутствовавший в календаре на новый сезон. 0

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