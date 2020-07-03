Международные соревнования по фигурному катанию в этом году могут не состояться

Алена Косторная
globallookpress.com
Главное препятствие — юридические нормы, которые введены государствами для сдерживания распространения коронавируса.
ISU попробует найти страны, которые готовы принять соревнования с открытыми границами, но нет уверенности, что все спортсмены смогут приехать.
В то же время Федерация фигурного катания России уже известила российских спортсменов, что с высокой долей вероятности сезон 2020/21 будет состоять из этапов Кубка России и чемпионата России.
Ранее был официально отменен этап юниорского «Гран-при» в Японии, присутствовавший в календаре на новый сезон. 0