Драчев и Майгуров — единственные кандидаты на пост президента СБР

стали единственными кандидатами в президенты Союза биатлонистов России (СБР), сообщает ТАСС.

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР должна пройти 11 июля. 25 июня истек срок выдвижения кандидатов на пост президента СБР и в состав правления организации.

Драчев является действующим главой СБР, срок его полномочий истекает в мае 2022 года. Майгуров входит в состав правления организации.

Майгурова на пост главы СБР выдвинула Федерация биатлона Московской области, Драчева — Федерация биатлона Республики Карелия.

Отмечается, что выборы могут не состояться, если во время конференции треть делегатов проголосует против досрочного прекращения полномочий Драчева. 0