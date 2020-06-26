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    Драчев и Майгуров — единственные кандидаты на пост президента СБР

    Прочие Биатлон
    Владимир Драчев и Виктор Майгуров стали единственными кандидатами в президенты Союза биатлонистов России (СБР), сообщает ТАСС.

    Владимир Драчев
    Владимир Драчев

    Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР должна пройти 11 июля. 25 июня истек срок выдвижения кандидатов на пост президента СБР и в состав правления организации.

    Драчев является действующим главой СБР, срок его полномочий истекает в мае 2022 года. Майгуров входит в состав правления организации.

    Майгурова на пост главы СБР выдвинула Федерация биатлона Московской области, Драчева — Федерация биатлона Республики Карелия.

    Отмечается, что выборы могут не состояться, если во время конференции треть делегатов проголосует против досрочного прекращения полномочий Драчева. 0

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