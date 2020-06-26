Драчев и Майгуров — единственные кандидаты на пост президента СБР

Владимир Драчев
globallookpress.com
Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР должна пройти 11 июля. 25 июня истек срок выдвижения кандидатов на пост президента СБР и в состав правления организации.
Драчев является действующим главой СБР, срок его полномочий истекает в мае 2022 года. Майгуров входит в состав правления организации.
Майгурова на пост главы СБР выдвинула Федерация биатлона Московской области, Драчева — Федерация биатлона Республики Карелия.
Отмечается, что выборы могут не состояться, если во время конференции треть делегатов проголосует против досрочного прекращения полномочий Драчева. 0