Трусову не устраивало, что она была третьей, считает Траньков

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катаниюподелился мнением об уходе фигуристкиот тренера

В среду стало известно, что 15-летняя спортсменка решила покинуть группу Тутберидзе и продолжить тренировки под руководством Евгения Плющенко.

Вместе с Трусовой с Плющенко будет работать тренер Сергей Розанов, который ранее трудился хореографом в «Хрустальном».

«Конечно, меня удивил этот переход. Трио, которое было у Тутберидзе, теперь разбито. Но Трусова во всех этих противостояниях была третьей, и, видимо, это ее немного не устраивало.

Где-то она чувствовала себя обделенной вниманием или еще чем-то. В защиту спортсмена могу только сказать, что от хорошей жизни редко уходят.

Конечно, Этери Георгиевне болезненно потерять спортсмена, да еще такого. Но считаю, что в смене тренера нет никакого предательства.

Думаю, что Саше нужно отказаться от социальных сетей как минимум на полгода, ничего не читать и закрыть комментарии. Нужно не обращать внимание на весь негатив, работать.

Она уникальная спортсменка, но у нее есть серьезный минус — не очень сильное катание. Думаю, над этим предстоит много работы», — сказал Траньков в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Трусова стала третьей на чемпионате Европы, пропустив вперед других фигуристок из группы Тутберидзе — Алену Косторную и Анну Щербакову.

Трусова также завоевала бронзовые награды на чемпионате России и в Финале Гран-при. 0