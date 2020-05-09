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    Трусову не устраивало, что она была третьей, считает Траньков

    Прочие Фигурное катание
    Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением об уходе фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе.

    Александра Трусова
    Александра Трусова

    В среду стало известно, что 15-летняя спортсменка решила покинуть группу Тутберидзе и продолжить тренировки под руководством Евгения Плющенко.

    Вместе с Трусовой с Плющенко будет работать тренер Сергей Розанов, который ранее трудился хореографом в «Хрустальном».

    «Конечно, меня удивил этот переход. Трио, которое было у Тутберидзе, теперь разбито. Но Трусова во всех этих противостояниях была третьей, и, видимо, это ее немного не устраивало.

    Где-то она чувствовала себя обделенной вниманием или еще чем-то. В защиту спортсмена могу только сказать, что от хорошей жизни редко уходят.

    Конечно, Этери Георгиевне болезненно потерять спортсмена, да еще такого. Но считаю, что в смене тренера нет никакого предательства.

    Думаю, что Саше нужно отказаться от социальных сетей как минимум на полгода, ничего не читать и закрыть комментарии. Нужно не обращать внимание на весь негатив, работать.

    Она уникальная спортсменка, но у нее есть серьезный минус — не очень сильное катание. Думаю, над этим предстоит много работы», — сказал Траньков в эфире «Матч ТВ».

    В минувшем сезоне Трусова стала третьей на чемпионате Европы, пропустив вперед других фигуристок из группы Тутберидзе — Алену Косторную и Анну Щербакову.

    Трусова также завоевала бронзовые награды на чемпионате России и в Финале Гран-при. 0

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