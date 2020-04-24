Гран-при Азербайджана «Ф-1» не планируют проводить без зрителей

Организаторы Гран-при Азербайджана «Формулы-1» не рассматривают возможность проведения этапа при пустых трибунах.

«Промоутер Гран-при Азербайджана не считает целесообразным проведение гонки без зрителей и надеется, что до конца июня текущего года появятся возможности и условия, при которых Баку сможет принять участников и болельщиков "Формулы-1", — сообщили агентству Sputnik Азербайджан в операционной компании Baku city circuit (BCC)

В BCC заявили, что не могут подвергать риску здоровье сотрудников, болельщиков и участников чемпионата, поэтому объявить конкретную дату проведения этапа в Баку будет возможно, когда ситуация стабилизируется и карантинные меры будут отменены.

"Принимая во внимание климатические условия в регионе, BCC и 'Формула-1' согласились, что бакинский этап чемпионата желательно провести до середины октября", — отметили в компании.

Новый сезон "Формулы-1" приостановлен из-за пандемии коронавируса, в чемпионате пока не проведено ни одной гонки, девять этапов отменено или перенесено.

Гран-при Азербайджана, запланированный на начало июня, был перенесен. По данным СМИ, первым этапом сезона-2020 может стать Гран-при Австрии, который должен пройти 3-5 июля. 0