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    Аликин: Вероятность, что Драчев покинет свой пост, есть, но я не думаю, что это произойдет

    Прочие Биатлон
    Бывший тренер сборной России Владимир Аликин поделился мнением насчет письма тренеров и ветеранов биатлона в адрес Владимира Драчева с призывом покинуть пост президента СБР.

    Владимир Драчев
    Владимир Драчев

    «Предварительно мне звонил Толя Алябьев, якобы они какое-то письмо готовят, мне хотели скинуть, но нигде я его не увидел. Потом прошла информация, что я его подписал. Я в глаза не видел этого письма!

    Владимир Петрович (Драчев) позвонил мне, но я ему объяснил, что ничего не подписывал. После всего этого я позвонил Алябьеву.

    "Толя, извини, но кто инициатор письма?", — спросил я. Честно сказать, до конца не понял, как это все получилось.

    Вероятность, что Драчев покинет свой пост, есть, но я не думаю, что это произойдет. В большинстве случаев его поддержат, дадут поработать хотя бы четырехлетие.

    Думаю, это не то решение, которое надо сейчас принимать», — цитирует Аликина «Р-Спорт». 0

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