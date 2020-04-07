Аликин: Вероятность, что Драчев покинет свой пост, есть, но я не думаю, что это произойдет

Бывший тренер сборной Россииподелился мнением насчет письма тренеров и ветеранов биатлона в адресс призывом покинуть пост президента СБР.

«Предварительно мне звонил Толя Алябьев, якобы они какое-то письмо готовят, мне хотели скинуть, но нигде я его не увидел. Потом прошла информация, что я его подписал. Я в глаза не видел этого письма!

Владимир Петрович (Драчев) позвонил мне, но я ему объяснил, что ничего не подписывал. После всего этого я позвонил Алябьеву.

"Толя, извини, но кто инициатор письма?", — спросил я. Честно сказать, до конца не понял, как это все получилось.

Вероятность, что Драчев покинет свой пост, есть, но я не думаю, что это произойдет. В большинстве случаев его поддержат, дадут поработать хотя бы четырехлетие.

Думаю, это не то решение, которое надо сейчас принимать», — цитирует Аликина «Р-Спорт». 0