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    Легкоатлеты, попавшиеся на допинге с 2015 года, не попадут в сборную России

    Прочие Легкая атлетика Допинг Вокруг спорта
    Легкоатлеты, нарушавшие антидопинговые правила с 2015 года, не смогут попасть в сборную России.

    Мария Ласицкене
    Мария Ласицкене

    Об этом говорится в новых критериях формирования сборной от Всероссийской федерации легкой атлетики.

    «Кандидатами в члены сборных команд России по легкой атлетике не могут быть спортсмены, нарушившие антидопинговые правила после 18 ноября 2015 года (за исключением тех, кто отбывает пожизненную дисквалификацию).

    В сборную также не могут быть включены легкоатлеты, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил и в отношении которых ведется расследование.

    Кандидат в сборную не имеет права работать с тренером, который в период с 19 ноября 2015 года был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

    Также в список кандидатов не могут быть включены спортсмены, в отношении которых у ВФЛА имеются письменные рекомендации со стороны World Athletic, РУСАДА, Athletics Integrity Unit, содержащие указания на обстоятельства, которые делают невозможным нахождение спортсменов в числе кандидатов в сборные.

    Тренером или специалистом сборных команд России не может быть лицо, отвечавшее за антидопинг в период с 2010 по октябрь 2019 года.

    Тренером национальной команды не может быть человек, не имеющий в настоящее время тренерской лицензии», — говорится в критериях на сайте ВФЛА. 0

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