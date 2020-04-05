Легкоатлеты, попавшиеся на допинге с 2015 года, не попадут в сборную России

Легкоатлеты, нарушавшие антидопинговые правила с 2015 года, не смогут попасть в сборную России.

Об этом говорится в новых критериях формирования сборной от Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Кандидатами в члены сборных команд России по легкой атлетике не могут быть спортсмены, нарушившие антидопинговые правила после 18 ноября 2015 года (за исключением тех, кто отбывает пожизненную дисквалификацию).

В сборную также не могут быть включены легкоатлеты, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил и в отношении которых ведется расследование.

Кандидат в сборную не имеет права работать с тренером, который в период с 19 ноября 2015 года был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Также в список кандидатов не могут быть включены спортсмены, в отношении которых у ВФЛА имеются письменные рекомендации со стороны World Athletic, РУСАДА, Athletics Integrity Unit, содержащие указания на обстоятельства, которые делают невозможным нахождение спортсменов в числе кандидатов в сборные.

Тренером или специалистом сборных команд России не может быть лицо, отвечавшее за антидопинг в период с 2010 по октябрь 2019 года.

Тренером национальной команды не может быть человек, не имеющий в настоящее время тренерской лицензии», — говорится в критериях на сайте ВФЛА. 0