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    Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Осло

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    Российский лыжник Александр Большунов выиграл королевский марафон классическим стилем, который проходил на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Россиянин преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут и 5,3 секунды.

    Следом за Большуновым финишировали норвежцы Симен Хегстад Крюгер, Эмиль Иверсен, Эйрик Свердруп Аугдаль и Ханс Кристер Холунд.

    Кубок мира по лыжным гонкам. Осло (Норвегия)
    Мужчины. 50 км, классический стиль

    1. Александр Большунов (Россия) — 2:08.05,3;
    2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +0,9;
    3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +19,5;
    4. Эйрик Свердруп Аугдаль (Норвегия) — +20,3;
    5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +20,8… 0

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