Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Осло

Александр Большунов
globallookpress.com
Россиянин преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут и 5,3 секунды.
Следом за Большуновым финишировали норвежцы Симен Хегстад Крюгер, Эмиль Иверсен, Эйрик Свердруп Аугдаль и Ханс Кристер Холунд.
Кубок мира по лыжным гонкам. Осло (Норвегия)
Мужчины. 50 км, классический стиль
1. Александр Большунов (Россия) — 2:08.05,3;
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +0,9;
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +19,5;
4. Эйрик Свердруп Аугдаль (Норвегия) — +20,3;
5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +20,8… 0