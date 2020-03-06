Логинов может пропустить этап КМ в Норвегии

Российский биатлонистможет отказаться от выступления на предстоящем этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене из-за реакции местных болельщиков.

«По Логинову сложно говорить, потому что он, возможно, пропустит этап в Холменколлене. Почему? Психология. Из-за некорректного поведения норвежской трибуны, освиставшей его в Антерсельве. Немцы в этом тоже поучаствовали. По большому счету позиции Логинова в зачете Кубка мира пропуск этапа сильно не навредит, но какие-то действия с его стороны допустимы. Если откажется, я пойму во всяком случае.

Выйти всем назло и доказать, что не сломался? Такой вариант тоже имеет право на жизнь, в нем своя логика. Но, например, была же идея сняться в Антхольце всей командой с масс-старта в поддержку Саши. Логинов попросил не делать этого. Теперь решать ему. Человек имеет право на позицию», — сказал главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в интервью на «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в Хольменколлене пройдет с 20 по 22 марта. Шесть гонок в Норвегии завершат программу Кубка мира. 0