Резцова остановилась в шаге от пьедестала в спринте на ЧЕ

Шведская биатлонистказавоевала золото в спринте на чемпионате Европы в белорусских Раубичах.

Допустив один промах, 33-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 22 минуты 39,6 секунды.

Второе место заняла норвежка Ида Лиен, третье — белоруска Ирина Кривко.

Лучшая из россиянок Кристина Резцова после второй стрельбы была второй, но к финишу приехала лишь четвертой.

Раубичи (Белоруссия). Открытый чемпионат Европы

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 22.39,6 (1 промах)

2. Ида Лиен (Норвегия) — отставание 14,4 (0)

3. Ирина Кривко (Белоруссия) — 15,9 (1)

4. Кристина Резцова (Россия) — 20,2 (0)

5. Осне Скреде (Норвегия) — 29,5 (1)

6. Анастасия Меркушина (Украина) — 44,7 (1)

22. Екатерина Глазырина (Россия) — 1.39,4 (2)

23. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.36,1 (1)

27. Анастасия Поршнева (Россия) — 1.50,0 (2)

41. Виктория Сливко (Россия) — 2.21,4 (2)

59. Валерия Васнецова (Россия) — 3.00,2 (4) 0