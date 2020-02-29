ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнк ЛэмпардАПЛ. «Ливерпуль» в гостях у «Уотфорда», «Ман Юнайтед» сыграет с «Эвертоном»
  • 15:58
    • ЦСКА избежал поражения в матче с «Уралом»
  • 15:41
    • Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе КМ в Лахти
  • 15:33
    • Тедеско опроверг информацию о переговорах с «Гертой»
  • 15:16
    • Матч «Ювентус» — «Интер» и еще четыре встречи Серии А перенесены
  • 14:01
    • Федотов, Токранов и Капризов — лучшие игроки февраля в КХЛ
    Все новости спорта

    Резцова остановилась в шаге от пьедестала в спринте на ЧЕ

    Прочие Чемпионат Европы по биатлону Биатлон Календарь и медали ЧЕ по биатлону
    Шведская биатлонистка Элизабет Хегберг завоевала золото в спринте на чемпионате Европы в белорусских Раубичах.

    Кристина Резцова
    Кристина Резцова

    Допустив один промах, 33-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 22 минуты 39,6 секунды.

    Второе место заняла норвежка Ида Лиен, третье — белоруска Ирина Кривко.

    Лучшая из россиянок Кристина Резцова после второй стрельбы была второй, но к финишу приехала лишь четвертой.

    Раубичи (Белоруссия). Открытый чемпионат Европы
    Женщины. Спринт. 7,5 км

    1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 22.39,6 (1 промах)
    2. Ида Лиен (Норвегия) — отставание 14,4 (0)
    3. Ирина Кривко (Белоруссия) — 15,9 (1)
    4. Кристина Резцова (Россия) — 20,2 (0)
    5. Осне Скреде (Норвегия) — 29,5 (1)
    6. Анастасия Меркушина (Украина) — 44,7 (1)
    22. Екатерина Глазырина (Россия) — 1.39,4 (2)
    23. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.36,1 (1)
    27. Анастасия Поршнева (Россия) — 1.50,0 (2)
    41. Виктория Сливко (Россия) — 2.21,4 (2)
    59. Валерия Васнецова (Россия) — 3.00,2 (4) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Один в поле не воин. Кроме Логинова у России не было команды на ЧМ
  • 25/02/2020 в 02:35
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Локомотив»
  • 4.10
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» отомстит «Локо» за фиаско в первом круге?
  • «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Ливерпуль» еще на шаг приблизится к чемпионству
  • «Уотфорд» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Добудет ли «Ростов» очки в Грозном?
  • «Ахмат» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Вегас» — «Баффало» Хоккей НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Филадельфии», «Вегас» выиграл восьмой матч подрядОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 февраля 09:010
  • 12:33
    • Суарес назвал условие продления контракта с «Барселоной»
  • 12:22
    • Дацюк пропустит старт серии с «Сибирью»
  • 12:07
    • Азмун не сыграет с «Локомотивом» в 20 туре РПЛ
    Мария Шарапова в 2010 году Теннис Звезда с несгибаемым характером. Шарапова не уходит в никудаСамая титулованная российская теннисистка завершила карьеру Вчера в 16:530
  • Экспресс дня

  • Испанское Эль-Класико будет нерезультативным?
  • 3.03
    •
  • 17:42
    • Чалов надеется на улучшение игры во всех компонентах
  • 17:32
    • Овчинников указал на слишком медленную игру ЦСКА
  • 17:22
    • Гол Айю принес «Кристал Пэлас» победу над «Брайтоном»
    Фред и Бруну Фернандеш Футбол Долгожданный элитный плеймейкер. Фернандеш уничтожил «Брюгге» в Лиге Европы«Манчестер Юнайтед» получил футболиста, которого так долго ждал Вчера в 13:490
  • 11:26
    • СБР написал открытое письмо IBU по поводу обысков у Логинова
  • 09:50
    • Панарин установил новый личный рекорд результативности
  • 17:05
    • Нападающий «Эспаньола» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.85
  • Прогноз на матч Лацио — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.61
  • Экспресс дня 29 февраля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Дижон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Уотфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон