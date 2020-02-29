Резцова остановилась в шаге от пьедестала в спринте на ЧЕ

Допустив один промах, 33-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 22 минуты 39,6 секунды.
Второе место заняла норвежка Ида Лиен, третье — белоруска Ирина Кривко.
Лучшая из россиянок Кристина Резцова после второй стрельбы была второй, но к финишу приехала лишь четвертой.
Раубичи (Белоруссия). Открытый чемпионат Европы
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 22.39,6 (1 промах)
2. Ида Лиен (Норвегия) — отставание 14,4 (0)
3. Ирина Кривко (Белоруссия) — 15,9 (1)
4. Кристина Резцова (Россия) — 20,2 (0)
5. Осне Скреде (Норвегия) — 29,5 (1)
6. Анастасия Меркушина (Украина) — 44,7 (1)
22. Екатерина Глазырина (Россия) — 1.39,4 (2)
23. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.36,1 (1)
27. Анастасия Поршнева (Россия) — 1.50,0 (2)
41. Виктория Сливко (Россия) — 2.21,4 (2)
59. Валерия Васнецова (Россия) — 3.00,2 (4) 0