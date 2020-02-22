Клебо — победитель спринта на «Ски туре»

Йоханнес Клебо
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В финальном забеге в Тронхейме он преодолел дистанцию за 2 минуты 52,07 секунды.
Второе и третье места заняли его соотечественники Пол Голберг (+1,2 секунды) и Эрик Вальнес (+1,6).
Россиянин Александр Большунов упал на финишной прямой в полуфинале и не смог пробиться в медальную гонку. Другой представитель России Глеб Ретивых также завершил выступление в полуфинале.
Тронхейм (Норвегия). Кубок мира. «Ски тур». Мужчины. Спринт (К)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,07
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 1,20
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1,60
4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 5,79
5. Финн Крог (Норвегия) — 18,91
6. Федерико Пеллегрино (Италия) — 22,78 0