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    Клебо — победитель спринта на «Ски туре»

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    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем в рамках многодневки «Ски тур».

    Йоханнес Клебо
    Йоханнес Клебо

    В финальном забеге в Тронхейме он преодолел дистанцию за 2 минуты 52,07 секунды.

    Второе и третье места заняли его соотечественники Пол Голберг (+1,2 секунды) и Эрик Вальнес (+1,6).

    Россиянин Александр Большунов упал на финишной прямой в полуфинале и не смог пробиться в медальную гонку. Другой представитель России Глеб Ретивых также завершил выступление в полуфинале.

    Тронхейм (Норвегия). Кубок мира. «Ски тур». Мужчины. Спринт (К)

    1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,07
    2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 1,20
    3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1,60
    4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 5,79
    5. Финн Крог (Норвегия) — 18,91
    6. Федерико Пеллегрино (Италия) — 22,78 0

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