Клебо — победитель спринта на «Ски туре»

Норвежский лыжникстал победителем спринта классическим стилем в рамках многодневки «Ски тур».

В финальном забеге в Тронхейме он преодолел дистанцию за 2 минуты 52,07 секунды.

Второе и третье места заняли его соотечественники Пол Голберг (+1,2 секунды) и Эрик Вальнес (+1,6).

Россиянин Александр Большунов упал на финишной прямой в полуфинале и не смог пробиться в медальную гонку. Другой представитель России Глеб Ретивых также завершил выступление в полуфинале.

Тронхейм (Норвегия). Кубок мира. «Ски тур». Мужчины. Спринт (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,07

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 1,20

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1,60

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 5,79

5. Финн Крог (Норвегия) — 18,91

6. Федерико Пеллегрино (Италия) — 22,78 0