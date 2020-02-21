Драчев: Седьмое место на данный момент, видимо, наше

Глава Союза биатлонистов России (СБР)прокомментировал результатв сингл-миксте на чемпионате мира в Антхольце (7-е место).

«А какой бы вы состав поставили? Логинов и Юрлова? Ну, возможно. А возможно еще кто-то. Тренеры решили так, а мы поддержали их позицию.

Ошиблись больше не тренеры, а спортсмены. Нельзя так стрелять на чемпионате мира. Мы надеялись на качественную стрельбу Ларисы. Ведь по ходу сезона она делала это хорошо.

Мы отрабатывали Елисеева на большую эстафету. Чтобы он вспомнил работу с запасными патронами. А седьмое место на данный момент, видимо, наше место», — сказал Драчев «Спорт-Экспрессу». 0