Йохауг выиграла пасьют на этапе «Ски Тура» в Швеции, Непряева — 12-я

Победу одержала Тереза Йохауг, серебро у Хейди Венг, тройку призеров замкнула Ингвильд Остберг.
Россиянка Наталья Непряева показала лишь 12-й результат.
«Ски Тур». 1-й этап
Женщины. Гонка преследования. 10 км. Классический стиль
1 (1 — на старте). Тереза Йохауг — 27.29,0
2 (2). Хейди Венг — +57,4
3 (3). Ингвильд Остберг (все — Норвегия) — +57,8…
12 (10). Наталья Непряева — +1.44,3…
23 (29). Яна Кирпиченко — +2.18,3…
25 (21). Анна Нечаевская — +2.21,5…
34 (31). Алиса Жамбалова — +2.42,7…
52 (48). Алия Иксанова — +3.44,2…
60 (62). Диана Головань (все — Россия) — +4.51,7.
Непряева осталась на втором месте в общем зачёте Кубка мира.
Лидерство с большим отрывом сохраняет норвежка Тереза Йохауг, выигравшая обе гонки в Эстерсунде. Её соотечественница Хейди Венг занимает третье место.
Следующая гонка «Ски Тура» — спринт свободным стилем — пройдёт 18 февраля в Оре (Швеция).
Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира
Женщины. После 25 гонок
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1790.
2. Наталья Непряева (Россия) — 1260.
3. Хейди Венг (Норвегия) — 1214. 0