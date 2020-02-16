Йохауг выиграла пасьют на этапе «Ски Тура» в Швеции, Непряева — 12-я

Норвежские лыжницы заняли весь пьедестал почета по итогам гонки преследования на 10 км классическим стилем в рамках этапа «Ски Тура» в Швеции.

Победу одержала Тереза Йохауг, серебро у Хейди Венг, тройку призеров замкнула Ингвильд Остберг.

Россиянка Наталья Непряева показала лишь 12-й результат.

«Ски Тур». 1-й этап

Женщины. Гонка преследования. 10 км. Классический стиль

1 (1 — на старте). Тереза Йохауг — 27.29,0

2 (2). Хейди Венг — +57,4

3 (3). Ингвильд Остберг (все — Норвегия) — +57,8…

12 (10). Наталья Непряева — +1.44,3…

23 (29). Яна Кирпиченко — +2.18,3…

25 (21). Анна Нечаевская — +2.21,5…

34 (31). Алиса Жамбалова — +2.42,7…

52 (48). Алия Иксанова — +3.44,2…

60 (62). Диана Головань (все — Россия) — +4.51,7.

Непряева осталась на втором месте в общем зачёте Кубка мира.

Лидерство с большим отрывом сохраняет норвежка Тереза Йохауг, выигравшая обе гонки в Эстерсунде. Её соотечественница Хейди Венг занимает третье место.

Следующая гонка «Ски Тура» — спринт свободным стилем — пройдёт 18 февраля в Оре (Швеция).

Лыжные гонки. Общий зачёт Кубка мира

Женщины. После 25 гонок

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1790.

2. Наталья Непряева (Россия) — 1260.

3. Хейди Венг (Норвегия) — 1214. 0