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    Биатлонист Устюгов: Беспредел есть беспредел

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    Российский биатлонист Евгений Устюгов, который из-за нарушения антидопинговых правил был лишен золота Олимпиады-2014, прокомментировал данное решение IBU.

    Евгений Устюгов
    Евгений Устюгов

    «Сегодня утром получил решение антидопинговой панели IBU. Уже не удивлен, беспредел есть беспредел, — цитирует ТАСС Устюгова. — Живу так уже шесть лет. Меня не удивляет, что в 2018 году IBU вынес решение по мне о том, что я не употреблял допинг, а теперь вдруг снова».

    «Естественно, нет никаких аргументов, не было свидетелей во время заседания панели. Мои друзья говорили мне, что за этим стоят немцы, не знаю, все может быть, но мне все равно, кто стоит. Я пойду до конца, уже пошел в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов», — добавил биатлонист.

    Напомним, из-за дисквалификации Устюгова Россия потеряла золото в мужской эстафете и первое место в медальном зачете Игр. 0

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