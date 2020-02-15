Россия потеряет первое место в медальном зачете Олимпиады-2014 в связи с тем, что российский биатлонистлишен золота из-за нарушения антидопинговых правил.

Если один спортсмен в составе эстафетной сборной был дисквалифицирован, то аннулируется результат всей команды.

Таким образом, золота лишаются также три других участника эстафетной гонки: Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Золотая медаль в эстафете перейдет Германии, серебряная — Австрии, а бронзу должна получить Норвегия.

Россия (10 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых наград) уступит первое место в общекомандном зачете Норвегии (11 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых медалей). 0