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    Россия потеряет первое место в медальном зачете Олимпиады-2014

    Прочие Олимпизм Биатлон
    Россия потеряет первое место в медальном зачете Олимпиады-2014 в связи с тем, что российский биатлонист Евгений Устюгов лишен золота из-за нарушения антидопинговых правил.

    Евгений Устюгов
    Евгений Устюгов

    Если один спортсмен в составе эстафетной сборной был дисквалифицирован, то аннулируется результат всей команды.

    Таким образом, золота лишаются также три других участника эстафетной гонки: Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

    Золотая медаль в эстафете перейдет Германии, серебряная — Австрии, а бронзу должна получить Норвегия.

    Россия (10 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых наград) уступит первое место в общекомандном зачете Норвегии (11 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых медалей). 0

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