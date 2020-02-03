Президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия рабочей группе ОКР

В соответствии с рекомендациями ОКР и Министерства спорта РФ и на основании решений, принятых комиссией Минспорта по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций состоялось внеочередное заседание Президиума Всероссийской федерации легкой атлетики.

В заявлении ВФЛА говорится следующее:

«Учитывая, что деятельность ВФЛА не привела к восстановлению федерации в World Athletics, действуя в интересах чистых российских спортсменов для обеспечения их прав участия в международных и всероссийских соревнованиях, а также в целях сохранения целостности легкой атлетики, на заседании Президиума были приняты следующие решения:

— передать действующей Рабочей группе ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года;

— передать Рабочей группе ОКР полномочия по взаимодействию с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями;

— всем членам Президиума ВФЛА добровольно сложить с себя полномочия и подать в отставку».

Перед началом заседания Президиума к его участникам обратился министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«Кризис в российской легкой атлетике длится уже пять лет и всем очевидно, что он затянулся.

Наша общая цель — оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства.

Ближайшие задачи — принять необходимые дополнительные меры, направленные на борьбу с допингом, и сохранить нашим спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях», — цитирует Матыцина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в пятницу министерство приостановило государственную аккредитацию ВФЛА до 1 марта 2020 года. 0