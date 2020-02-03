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    Президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия рабочей группе ОКР

    Прочие Легкая атлетика Вокруг спорта Допинг
    В соответствии с рекомендациями ОКР и Министерства спорта РФ и на основании решений, принятых комиссией Минспорта по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций состоялось внеочередное заседание Президиума Всероссийской федерации легкой атлетики.

    Олег Матыцин
    Олег Матыцин

    В заявлении ВФЛА говорится следующее:

    «Учитывая, что деятельность ВФЛА не привела к восстановлению федерации в World Athletics, действуя в интересах чистых российских спортсменов для обеспечения их прав участия в международных и всероссийских соревнованиях, а также в целях сохранения целостности легкой атлетики, на заседании Президиума были приняты следующие решения:

    — передать действующей Рабочей группе ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года;

    — передать Рабочей группе ОКР полномочия по взаимодействию с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями;

    — всем членам Президиума ВФЛА добровольно сложить с себя полномочия и подать в отставку».

    Перед началом заседания Президиума к его участникам обратился министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

    «Кризис в российской легкой атлетике длится уже пять лет и всем очевидно, что он затянулся.

    Наша общая цель — оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства.

    Ближайшие задачи — принять необходимые дополнительные меры, направленные на борьбу с допингом, и сохранить нашим спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях», — цитирует Матыцина «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что в пятницу министерство приостановило государственную аккредитацию ВФЛА до 1 марта 2020 года. 0

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