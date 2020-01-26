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    Трусова: Мне проще выступать с большим количеством четверных прыжков

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    Российская фигуристка Александра Трусова, ставшая бронзовой медалисткой чемпионата Европы в Граце, поделилась впечатлениями.

    Александра Трусова
    Александра Трусова

    Трусова пыталась исполнить три четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате Европы и упала на двух из них. Она уступила соотечественницам Алене Косторной и Анне Щербаковой.

    «Нет, я не устала. Форма не самая лучшая, после праздников не до конца набрала, но это не причина плохого проката.

    Я просто не могу пока собраться. Для меня не сказать что намного проще выступать с тремя четверными, чем с пятью. Люблю я выступать с большим количеством четверных.

    Я люблю выступать с очень сложным контентом, а не с легким, потому что с тремя (четверными) я не имею права на ошибку, а с пятью — могу.

    В Москве решили делать контент с тремя, потому что после Нового года не восстановила. Сальхов хорошо прыгала, флип дня за три восстановила и аксель за четыре где-то», — сказала Трусова «Р-Спорт». 0

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