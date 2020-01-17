Каргинов выиграл «Дакар»-2020 в классе грузовиков

Российский гонщик, выступающий за команду, которая на ралли-рейдевыступает в зачете грузовиков, показал лучшее время на 12-м, последнем этапе и одержал победу в общем зачете.

Его итоговый отрыв от товарища по команде Антона Шибалова, занявшего второе место по итогам соревнования, составил 42 минуты 26 секунд. Третьим по итогам ралли-рейда стал белорус Сергей Вязович из «МАЗа».

Четвертое место занял еще один экипаж «КАМАЗ-мастера», который пилотировал Дмитрий Сотников.

«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачет

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 46:33.36

2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +42.26

3. Сергей Вязович («МАЗ») — +2:04.42

4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:55.28

5. Мартин Мацик («Ивеко») — +3:28.08

6. Янус ван Кастерен («Ивеко») — +4:26.57. 0