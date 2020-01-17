Каргинов выиграл «Дакар»-2020 в классе грузовиков

Экипаж Каргинова выиграл общий зачет
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Его итоговый отрыв от товарища по команде Антона Шибалова, занявшего второе место по итогам соревнования, составил 42 минуты 26 секунд. Третьим по итогам ралли-рейда стал белорус Сергей Вязович из «МАЗа».
Четвертое место занял еще один экипаж «КАМАЗ-мастера», который пилотировал Дмитрий Сотников.
«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачет
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 46:33.36
2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +42.26
3. Сергей Вязович («МАЗ») — +2:04.42
4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:55.28
5. Мартин Мацик («Ивеко») — +3:28.08
6. Янус ван Кастерен («Ивеко») — +4:26.57. 0