Россияне выиграли мужской и женский командный спринт на ЧЕ в Голландии

Россиянки показали результат 1 минута 26,17 секунды. За сборную России бежали Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова.
Второе место заняли спортсменки из Голландии, третьими стали представительницы Польши.
Чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Женщины. Командный спринт
1. Россия (Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова) — 1.26,17
2. Голландия (Ирен Вюст, Летиция де Йонг, Ютта Лердам) — 1.26,62
3. Польша (Наталья Червонка, Кая Земек, Каролина Босек, Анжелика Вуйчик) — 1.28,25
4. Белоруссия (Татьяна Михайлова, Марина Зуева, Евгения Воробьева, Анна Нифонтова) — 1.30,68
Мужская сборная России также завоевала золото чемпионата Европы в командном спринте.
Команду в забеге представляли Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев.
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Мужчины. Командный спринт
1. Россия (Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев) — 1.18,92
2. Норвегия (Ховард Лоренцен, Хенрик Рукке, Бьерн Магнуссен, Один Бю Фарстад) — 1.20,18
3. Швейцария (Ливио Венгер, Кристиан Обербихлер, Оливер Гроб) — 1.21,44
4. Белоруссия (Артем Чабан, Игнат Головатюк, Егор Доморацкий) — 1.21,47
5. Польша (Артур Ногаль, Петр Михальски, Себастьян Клосински, Дамьян Журек) — 1.21,74
6. Италия (Мирко Ненци, Франческо Бетти, Алесио Трентини) — 1.22,60 0