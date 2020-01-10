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    Россияне выиграли мужской и женский командный спринт на ЧЕ в Голландии

    Прочие Коньки
    Женская сборная России одержала победу в командном спринте на чемпионате Европы по конькобежному спорту в голландском Херенвене.

    Ольга Фаткулина
    Ольга Фаткулина

    Россиянки показали результат 1 минута 26,17 секунды. За сборную России бежали Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова.

    Второе место заняли спортсменки из Голландии, третьими стали представительницы Польши.

    Чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.

    Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
    Женщины. Командный спринт

    1. Россия (Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова) — 1.26,17
    2. Голландия (Ирен Вюст, Летиция де Йонг, Ютта Лердам) — 1.26,62
    3. Польша (Наталья Червонка, Кая Земек, Каролина Босек, Анжелика Вуйчик) — 1.28,25
    4. Белоруссия (Татьяна Михайлова, Марина Зуева, Евгения Воробьева, Анна Нифонтова) — 1.30,68

    Мужская сборная России также завоевала золото чемпионата Европы в командном спринте.

    Команду в забеге представляли Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев.

    Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
    Мужчины. Командный спринт

    1. Россия (Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев) — 1.18,92
    2. Норвегия (Ховард Лоренцен, Хенрик Рукке, Бьерн Магнуссен, Один Бю Фарстад) — 1.20,18
    3. Швейцария (Ливио Венгер, Кристиан Обербихлер, Оливер Гроб) — 1.21,44
    4. Белоруссия (Артем Чабан, Игнат Головатюк, Егор Доморацкий) — 1.21,47
    5. Польша (Артур Ногаль, Петр Михальски, Себастьян Клосински, Дамьян Журек) — 1.21,74
    6. Италия (Мирко Ненци, Франческо Бетти, Алесио Трентини) — 1.22,60 0

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