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    Юрлова-Перхт и Елисеев стали последними в масс-старте на «Рождественской гонке»

    Прочие Биатлон
    Сборная России заняла последнее, десятое место, в первом старте «Рождественской гонки» — гонке с общего старта.

    Екатерина Юрлова-Перхт
    Екатерина Юрлова-Перхт

    Российские биатлонисты дважды падали во время гонки — Екатерина Юрлова-Перхт не справилась с лыжнёй на первом круге.

    Затем Матвей Елисеев потерял равновесие, так неудачно упав, что его лыжи застряли в ограждении. Россиянин смог продолжить гонку только после того, как ему помогли подняться на ноги.

    Победу в масс-старте одержала итальянская пара Доротея Вирер и Лукас Хофер.

    Вторыми стали немецкая пара Филипп Наврата и Лаура Дальмайер. Замкнули тройку украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.

    Биатлон. «Рождественская гонка»
    Масс-старт

    1. Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия) — 32.16,9
    2. Лаура Дальмайер — Филипп Наврат (Германия) — +4,5
    3. Анастасия Меркушина — Дмитрий Пидручный (Украина) — +12,0
    4. Марте Рёйселанд– Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +16,6
    5. Анасис Бескон — Антонен Гигонна (Франция) — +26,1.
    6. Лена Хекки — Беньямин Вегер (Швейцария) — +36,2
    7. Лиза Тереза Хаузер — Феликс Ляйтнер (Австрия) — +44,9
    8. Маркета Давидова — Михал Крчмарж (Чехия) — +48,4.
    9. Денизе Херрман — Бенедикт Долль (Германия) — +1.08,7
    10. Екатерина Юрлова — Матвей Елисеев (Россия) — +1.43,9. 0

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