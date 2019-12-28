Юрлова-Перхт и Елисеев стали последними в масс-старте на «Рождественской гонке»

Сборная России заняла последнее, десятое место, в первом старте «Рождественской гонки» — гонке с общего старта.

Российские биатлонисты дважды падали во время гонки — Екатерина Юрлова-Перхт не справилась с лыжнёй на первом круге.

Затем Матвей Елисеев потерял равновесие, так неудачно упав, что его лыжи застряли в ограждении. Россиянин смог продолжить гонку только после того, как ему помогли подняться на ноги.

Победу в масс-старте одержала итальянская пара Доротея Вирер и Лукас Хофер.

Вторыми стали немецкая пара Филипп Наврата и Лаура Дальмайер. Замкнули тройку украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.

Биатлон. «Рождественская гонка»

Масс-старт

1. Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия) — 32.16,9

2. Лаура Дальмайер — Филипп Наврат (Германия) — +4,5

3. Анастасия Меркушина — Дмитрий Пидручный (Украина) — +12,0

4. Марте Рёйселанд– Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +16,6

5. Анасис Бескон — Антонен Гигонна (Франция) — +26,1.

6. Лена Хекки — Беньямин Вегер (Швейцария) — +36,2

7. Лиза Тереза Хаузер — Феликс Ляйтнер (Австрия) — +44,9

8. Маркета Давидова — Михал Крчмарж (Чехия) — +48,4.

9. Денизе Херрман — Бенедикт Долль (Германия) — +1.08,7

10. Екатерина Юрлова — Матвей Елисеев (Россия) — +1.43,9. 0