Юрлова-Перхт и Елисеев стали последними в масс-старте на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты дважды падали во время гонки — Екатерина Юрлова-Перхт не справилась с лыжнёй на первом круге.
Затем Матвей Елисеев потерял равновесие, так неудачно упав, что его лыжи застряли в ограждении. Россиянин смог продолжить гонку только после того, как ему помогли подняться на ноги.
Победу в масс-старте одержала итальянская пара Доротея Вирер и Лукас Хофер.
Вторыми стали немецкая пара Филипп Наврата и Лаура Дальмайер. Замкнули тройку украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.
Биатлон. «Рождественская гонка»
Масс-старт
1. Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия) — 32.16,9
2. Лаура Дальмайер — Филипп Наврат (Германия) — +4,5
3. Анастасия Меркушина — Дмитрий Пидручный (Украина) — +12,0
4. Марте Рёйселанд– Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +16,6
5. Анасис Бескон — Антонен Гигонна (Франция) — +26,1.
6. Лена Хекки — Беньямин Вегер (Швейцария) — +36,2
7. Лиза Тереза Хаузер — Феликс Ляйтнер (Австрия) — +44,9
8. Маркета Давидова — Михал Крчмарж (Чехия) — +48,4.
9. Денизе Херрман — Бенедикт Долль (Германия) — +1.08,7
10. Екатерина Юрлова — Матвей Елисеев (Россия) — +1.43,9. 0