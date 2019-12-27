Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России в танцах на льду

Победу в этом виде одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые в сумме набрали 220,74.
Серебряными призерами российского первенства стали Александра Степанова и Иван Букин, результат которых составил 219,72 балла.
Замкнули тройку сильнейших Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 197,73 балла.
Чемпионат России по фигурному катанию
Красноярск. Танцы на льду. Итоговое положение
1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 220,74
2. Александра Степанова — Иван Букин — 219,72
3. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 197,73
4. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 189,10
5. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин — 186,81
6. Софья Шевченко — Роман Еременко — 181,67
7. Софья Евдокимова — Егор Базин — 180,68
8. Ксения Конкина — Павел Дрозд — 176,21
9. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов — 175,67
10. Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин — 154,28 0