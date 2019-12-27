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    Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России в танцах на льду

    Прочие Фигурное катание
    В Красноярске завершились соревнования танцевальных пар в рамках чемпионата России по фигурному катанию.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    Победу в этом виде одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые в сумме набрали 220,74.

    Серебряными призерами российского первенства стали Александра Степанова и Иван Букин, результат которых составил 219,72 балла.

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    Чемпионат России по фигурному катанию
    Красноярск. Танцы на льду. Итоговое положение

    1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 220,74
    2. Александра Степанова — Иван Букин — 219,72
    3. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 197,73
    4. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 189,10
    5. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин — 186,81
    6. Софья Шевченко — Роман Еременко — 181,67
    7. Софья Евдокимова — Егор Базин — 180,68
    8. Ксения Конкина — Павел Дрозд — 176,21
    9. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов — 175,67
    10. Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин — 154,28 0

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