Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России в танцах на льду

В Красноярске завершились соревнования танцевальных пар в рамках чемпионата России по фигурному катанию.

Победу в этом виде одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые в сумме набрали 220,74.

Серебряными призерами российского первенства стали Александра Степанова и Иван Букин, результат которых составил 219,72 балла.

Замкнули тройку сильнейших Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро — 197,73 балла.

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск. Танцы на льду. Итоговое положение

1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 220,74

2. Александра Степанова — Иван Букин — 219,72

3. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 197,73

4. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 189,10

5. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин — 186,81

6. Софья Шевченко — Роман Еременко — 181,67

7. Софья Евдокимова — Егор Базин — 180,68

8. Ксения Конкина — Павел Дрозд — 176,21

9. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов — 175,67

10. Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин — 154,28 0