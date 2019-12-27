Алиев впервые стал чемпионом России

Дмитрий Алиев
globallookpress.com
По сумме двух прокатов Алиев набрал 173,63 и 260,98 баллов.
Второе место занял Артур Даниелян (253,42), который стал лучшим в произвольной программе. Обладателем бронзовой награды стал Александр Самарин.
Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа
1. Артур Даниэлян — 177,70
2. Дмитрий Алиев — 173,63
3. Александр Самарин — 172,06
4. Макар Игнатов — 160,58
5. Даниил Самсонов — 159,33
6. Владимир Самойлов — 159,30
Итог
1. Дмитрий Алиев — 260,98
2. Артур Даниэлян — 253,42
3. Александр Самарин — 252,74
4. Макар Игнатов — 249,46
5. Андрей Мозалев — 240,55
6. Даниил Самсонов — 240,21 0