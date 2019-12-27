Алиев впервые стал чемпионом России

завоевал золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в российском Красноярске.

По сумме двух прокатов Алиев набрал 173,63 и 260,98 баллов.

Второе место занял Артур Даниелян (253,42), который стал лучшим в произвольной программе. Обладателем бронзовой награды стал Александр Самарин.

Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа

1. Артур Даниэлян — 177,70

2. Дмитрий Алиев — 173,63

3. Александр Самарин — 172,06

4. Макар Игнатов — 160,58

5. Даниил Самсонов — 159,33

6. Владимир Самойлов — 159,30

Итог

1. Дмитрий Алиев — 260,98

2. Артур Даниэлян — 253,42

3. Александр Самарин — 252,74

4. Макар Игнатов — 249,46

5. Андрей Мозалев — 240,55

6. Даниил Самсонов — 240,21 0