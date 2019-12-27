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    Алиев впервые стал чемпионом России

    Прочие Фигурное катание
    Дмитрий Алиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в российском Красноярске.

    Дмитрий Алиев
    Дмитрий Алиев

    По сумме двух прокатов Алиев набрал 173,63 и 260,98 баллов.

    Второе место занял Артур Даниелян (253,42), который стал лучшим в произвольной программе. Обладателем бронзовой награды стал Александр Самарин.

    Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа

    1. Артур Даниэлян — 177,70

    2. Дмитрий Алиев — 173,63

    3. Александр Самарин — 172,06

    4. Макар Игнатов — 160,58

    5. Даниил Самсонов — 159,33

    6. Владимир Самойлов — 159,30

    Итог

    1. Дмитрий Алиев — 260,98

    2. Артур Даниэлян — 253,42

    3. Александр Самарин — 252,74

    4. Макар Игнатов — 249,46

    5. Андрей Мозалев — 240,55

    6. Даниил Самсонов — 240,21 0

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