Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

Биатлонисткавыиграла индивидуальную гонку на 15 км в «Ижевской винтовке».

Победительница допустила два промаха и преодолела дистанцию за 44 минуты 57,4 секунды. Почти на минуту отстала от нее финишировавшая второй Виктория Сливко (2 промаха). Третье место заняла Евгения Павлова (2, +1:04,5).

«Ижевская винтовка» является отборочным турниром для российских биатлонистов на январские этапы Кубка IBU (Международного союза биатлонистов).

Биатлон. «Ижевская винтовка». Ижевск. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

1. Ульяна Кайшева — 44.57,4 (2).

2. Виктория Сливко — +59,5 (2).

3. Евгения Павлова — +1.04,5 (2).

4. Елизавета Каплина — +1.09,7 (2).

5. Наталья Гербулова — 1.31,3 (3).

6. Анастасия Рудакова — +1.45,5 (0).

7. Дарья Виролайнен — +2.14,5 (2).

8. Екатерина Муралеева — +2.39,8 (2).

9. Татьяна Воронова — +2.57,0 (2).

10. Светлана Бочкарёва — +3.11,2 (1).

11. Тамара Воронина — +3.12,4 (3).

Сегодня, 26 декабря, также состоится спринтерская гонка у мужчин. 0