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    Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»

    Прочие Биатлон
    Биатлонистка Ульяна Кайшева выиграла индивидуальную гонку на 15 км в «Ижевской винтовке».

    Ульяна Кайшева
    Ульяна Кайшева

    Победительница допустила два промаха и преодолела дистанцию за 44 минуты 57,4 секунды. Почти на минуту отстала от нее финишировавшая второй Виктория Сливко (2 промаха). Третье место заняла Евгения Павлова (2, +1:04,5).

    «Ижевская винтовка» является отборочным турниром для российских биатлонистов на январские этапы Кубка IBU (Международного союза биатлонистов).

    Биатлон. «Ижевская винтовка». Ижевск. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

    1. Ульяна Кайшева — 44.57,4 (2).
    2. Виктория Сливко — +59,5 (2).
    3. Евгения Павлова — +1.04,5 (2).
    4. Елизавета Каплина — +1.09,7 (2).
    5. Наталья Гербулова — 1.31,3 (3).
    6. Анастасия Рудакова — +1.45,5 (0).
    7. Дарья Виролайнен — +2.14,5 (2).
    8. Екатерина Муралеева — +2.39,8 (2).
    9. Татьяна Воронова — +2.57,0 (2).
    10. Светлана Бочкарёва — +3.11,2 (1).
    11. Тамара Воронина — +3.12,4 (3).

    Сегодня, 26 декабря, также состоится спринтерская гонка у мужчин. 0

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