Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России

Игнатов за свой прокат получил от судей 88,88 балла.
Второе место занимает Андрей Мозалев (88,34), третье — Петр Гуменник (88,06).
Серебряный призер чемпионата Европы-2018 Дмитрий Алиев занял в короткой программе четвертое место (87,35), Александр Самарин показал восьмой результат (80,68), а Сергей Воронов — девятый (79,61).
Соревнования в произвольной программе у мужчин пройдут в пятницу, 27 декабря.
Чемпионат России по фигурному катанию
Красноярск. Мужчины. Короткая программа
1. Макар Игнатов — 88,88
2. Андрей Мозалев — 88,34
3. Петр Гуменник — 88,06
4. Дмитрий Алиев — 87,35
5. Андрей Лазукин — 85,56
6. Антон Шулепов — 81,17
7. Даниил Самсонов — 80,88
8. Александр Самарин — 80,68
9. Сергей Воронов — 79,61
10. Леонид Свириденко — 78,61 0