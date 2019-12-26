Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России

лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Игнатов за свой прокат получил от судей 88,88 балла.

Второе место занимает Андрей Мозалев (88,34), третье — Петр Гуменник (88,06).

Серебряный призер чемпионата Европы-2018 Дмитрий Алиев занял в короткой программе четвертое место (87,35), Александр Самарин показал восьмой результат (80,68), а Сергей Воронов — девятый (79,61).

Соревнования в произвольной программе у мужчин пройдут в пятницу, 27 декабря.

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск. Мужчины. Короткая программа

1. Макар Игнатов — 88,88

2. Андрей Мозалев — 88,34

3. Петр Гуменник — 88,06

4. Дмитрий Алиев — 87,35

5. Андрей Лазукин — 85,56

6. Антон Шулепов — 81,17

7. Даниил Самсонов — 80,88

8. Александр Самарин — 80,68

9. Сергей Воронов — 79,61

10. Леонид Свириденко — 78,61 0