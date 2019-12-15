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    Юрлова-Перхт с позитивом смотрит на свой результат в гонке преследования

    Прочие Биатлон
    Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, почему заняла лишь 26-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

    Екатерина Юрлова-Перхт
    Екатерина Юрлова-Перхт

    «Первую стойку могла отработать на ноль. Но дернулась на четвертом выстреле, и не прошел габарит. А на последней стойке уже чувствовалась усталость после всех гонок, и не справилась. Пришлось потерпеть с первого круга.

    Передо мной был небольшой просвет. Хотелось подтянуться к группе, чтобы идти было легче. Но по всей гонке приходилось идти в одиночестве.

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    • На результат смотрю с позитивом, потому что это все равно лучше, чем стартовая позиция. Постараюсь прибавить», — сказала Юрлова-Перхт в интервью «Матч ТВ». 0

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