Юрлова-Перхт с позитивом смотрит на свой результат в гонке преследования

Российская биатлонисткарассказала, почему заняла лишь 26-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Первую стойку могла отработать на ноль. Но дернулась на четвертом выстреле, и не прошел габарит. А на последней стойке уже чувствовалась усталость после всех гонок, и не справилась. Пришлось потерпеть с первого круга.

Передо мной был небольшой просвет. Хотелось подтянуться к группе, чтобы идти было легче. Но по всей гонке приходилось идти в одиночестве.

На результат смотрю с позитивом, потому что это все равно лучше, чем стартовая позиция. Постараюсь прибавить», — сказала Юрлова-Перхт в интервью «Матч ТВ». 0