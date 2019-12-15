Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене

Идеально отстрелявшись на четырех огневых рубежах, Экхофф показала время 29 минут 14,6 секунды.
Второй финишировала шведка Ханна Эберг, замкнула тройку призеров норвежка Ингрид Тандревольд.
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 11-е место. Кристина Резцова стала 18-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 22-й, Тамара Воронина — 36-й.
Хохфильцен (Австрия)
Кубок мира. Женщины. Гонка преследования 10 км
1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 29.14,6 (0 шт. кругов)
2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 25,8 (2)
3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) — +39,7 (1)
4. Жюстин Бреза (Франция) — +47,9 (2)
5. Паулина Фиалкова (Словакия) — 1.02,9 (2)
6. Анаис Бескон (Франция) — 1.07,8 (1)
11. Светлана Миронова (Россия) — 1.25,1 (4)
18. Кристина Резцова (Россия) — 1.49,3 (3)
22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 2.05,2 (3)
36. Тамара Воронина (Россия) — 3.02,7 (0) 0