Малышко: При удачной стрельбе мог побороться за более высокие места

Российский биатлонист Дмитрий Малышко оценил свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцине, где он финишировал 27-м.

«Состояние было неплохое. При удачной стрельбе можно было побороться за более высокие места.

Но по ходу гонки я был рад, что мог держать эту скорость, а не проваливался, как в прошлых забегах.

Начал торопиться в стойке, понимал, что иду близко к лидерам. Нужно было в своем ритме работать. Неконтролируемые два промаха, после чего взял себя в руки и доработал.

Через 100-200 метров ты понимаешь, есть ли у тебя заряд в мышцах или нет. Настроюсь на следующую гонку. Надеюсь, состояние будет хорошим и я не допущу также же ошибок

Поздравляю молодых ребят, хотел присоединиться у ним в цветочной церемонии, но не получилось», — сказал Малышко в эфире «Матч ТВ». 0