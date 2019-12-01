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    Вирер выиграла спринт в Эстерсунде, Миронова стала 15-й

    Прочие Биатлон
    Итальянка Доротея Вирер стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

    Светлана Миронова
    Светлана Миронова

    Итальянская биатлонистка показала результат 19 минут 48,5 секунды, допустив лишь один промах.

    Второе место заняла норвежка Марте Рейселанд, отбежавшая два штрафных круга. Замкнула тройку представительница Чехии Маркета Давидова, которая ни разу не промахнулась.

    Лучшая из россиянок Светлана Миронова допустила 3 промаха и финишировала 15-й.

    Биатлон. Кубок мира
    Женщины. Спринт. 7,5 км

    1. Доротея Вирер (Италия) — 19.48,5 (1 шт. круг)
    2. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — отставание 8,6 (2)
    3. Маркета Давидова (Чехия) — 11,9 (0)
    4. Франциска Пройсс (Германия) — 19,2 (0)
    5. Лина Перссон (Швеция) — 21,6 (1)
    6. Дениза Херманн (Германия) — 22,1 (1)...
    15. Светлана Миронова (Россия) — 52,8 (3)...
    18. Лариса Куклина (Россия) — 57,7 (1)...
    29. Тамара Воронина (Россия) — 1.19,6 (1)...
    51. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.53,0 (3)...
    61. Виктория Сливко (Россия) — 2.12,9 (2)... 0

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