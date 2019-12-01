Старых и Глазырина попали на пьедестал в гонке преследования на Кубке IBU

Ирина Старых
globallookpress.com
Россиянки Ирина Старых и Екатерина Глазырина попали на пьедестал, заняв второе и третье места соответственно.
Старых и Глазырина пропустили вперед только шведку Элизабет Хегберг.
Также в десятку сильнейших вошли россиянки Наталья Гербулова и Анастасия Поршнева.
Биатлон. Шушен (Норвегия). Кубок IBU
Женщины. Гонка преследования. 10 км
1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 31.07,6 (2 шт. круга)
2. Ирина Старых (Россия) — отставание 15,4 (1)
3. Екатерина Глазырина (Россия) — 19,4 (1)
4. Сюнневе Солемдаль (Норвегия) — 46,6 (1)
5. Ирена Кадуриш (Швейцария) — 55,2 (1)
6. Наталья Гербулова (Россия) — 1.13,8 (2)
7. Анастасия Поршнева (Россия) — 1.21,1 (3)
17. Полина Шевнина (Россия) — 2.35,2 (3)
36. Анастасия Гореева (Россия) — 4.16,4 (5) 0