Старых и Глазырина попали на пьедестал в гонке преследования на Кубке IBU

В норвежском Шушене завершилась женская гонка преследования в рамках этапа Кубка IBU.

Россиянки Ирина Старых и Екатерина Глазырина попали на пьедестал, заняв второе и третье места соответственно.

Старых и Глазырина пропустили вперед только шведку Элизабет Хегберг.

Также в десятку сильнейших вошли россиянки Наталья Гербулова и Анастасия Поршнева.

Биатлон. Шушен (Норвегия). Кубок IBU

Женщины. Гонка преследования. 10 км

1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 31.07,6 (2 шт. круга)

2. Ирина Старых (Россия) — отставание 15,4 (1)

3. Екатерина Глазырина (Россия) — 19,4 (1)

4. Сюнневе Солемдаль (Норвегия) — 46,6 (1)

5. Ирена Кадуриш (Швейцария) — 55,2 (1)

6. Наталья Гербулова (Россия) — 1.13,8 (2)

7. Анастасия Поршнева (Россия) — 1.21,1 (3)

17. Полина Шевнина (Россия) — 2.35,2 (3)

36. Анастасия Гореева (Россия) — 4.16,4 (5) 0