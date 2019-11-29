Сборнаяпо пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира, проходящего в Асунсьоне (Парагвай).

Россия победила Бразилию в 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу РФС LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

В четвертьфинале российская команда одержала победу над сборной Бразилии со счетом 4:3.

Голы в составе российской команды забили Федор Земсков, Дмитрий Шишин и Кирилл Романов, оформивший дубль.

В полуфинале чемпионата мира сборная России 30 ноября сыграет с командой Италии, которая в 1/4 финала одолела Швейцарию.