Россия победила Бразилию в 1/4 финала ЧМ по пляжному футболу
РФС
В четвертьфинале российская команда одержала победу над сборной Бразилии со счетом 4:3.
Голы в составе российской команды забили Федор Земсков, Дмитрий Шишин и Кирилл Романов, оформивший дубль.
В полуфинале чемпионата мира сборная России 30 ноября сыграет с командой Италии, которая в 1/4 финала одолела Швейцарию.
Чемпионат мира по пляжному футболу — 2019. 1/4 финала
Россия — Бразилия — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Голы: 0:1 — Родриго (0:46); 1:1 — Земсков (1:59); 1:2 — Мао (4:20); 1:3 — Родриго (12:10); 2:3 — Шишин (19:42); 3:3 — Романов (23,18); 4:3 — Романов (30,24)