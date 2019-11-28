Немец Фрацшер выиграл первую гонку Кубка IBU

Лукас Фрацшер
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Пробежав один штрафной круг, Фрацшер показал результат 28 минут 33,1 секунды.
В тройку лидеров вошли австриец Харальд Леммерер и норвежец Александр Андерсен.
Лучший из россиян Кирилл Стрельцов занял восьмое место, допустив два промаха.
Кубок IBU. Шушен (Норвегия)
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Лукас Фрацшер (Германия) — 28.33,1 (1 шт. круг)
2. Харальд Леммерер (Австрия) — отставание 5,7 (1)
3. Александр Андерсен (Норвегия) — 17,3 (3)
4. Фредрик Йессбакк (Норвегия) — 55,0 (4)
5. Оскар Брандт (Швеция) — 1.06,7 (2)
6. Синнре Петтерсен (Норвегия) — 1.07,3 (5)...
8. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.21,7 (2)...
11. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 1.32,0 (4)
12. Карим Халили (Россия) — 1.33,3 (2) 0