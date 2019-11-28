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    Немец Фрацшер выиграл первую гонку Кубка IBU

    Прочие Биатлон
    Немецкий биатлонист Лукас Фрацшер победил в спринте на первом этапе Кубка IBU в Шушене.

    Лукас Фрацшер
    Лукас Фрацшер

    Пробежав один штрафной круг, Фрацшер показал результат 28 минут 33,1 секунды.

    В тройку лидеров вошли австриец Харальд Леммерер и норвежец Александр Андерсен.

    Лучший из россиян Кирилл Стрельцов занял восьмое место, допустив два промаха.

    Кубок IBU. Шушен (Норвегия)
    Мужчины. Спринт. 10 км

    1. Лукас Фрацшер (Германия) — 28.33,1 (1 шт. круг)
    2. Харальд Леммерер (Австрия) — отставание 5,7 (1)
    3. Александр Андерсен (Норвегия) — 17,3 (3)
    4. Фредрик Йессбакк (Норвегия) — 55,0 (4)
    5. Оскар Брандт (Швеция) — 1.06,7 (2)
    6. Синнре Петтерсен (Норвегия) — 1.07,3 (5)...
    8. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.21,7 (2)...
    11. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 1.32,0 (4)
    12. Карим Халили (Россия) — 1.33,3 (2) 0

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