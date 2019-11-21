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    Женская сборная России по керлингу обыграла команду Шотландии на ЧЕ

    Прочие Кёрлинг
    Женская сборная России по керлингу со счетом 10:5 победила команду Шотландии в матче восьмого тура группового этапа чемпионата Европы в шведском Хельсингборге.

    Женская сборная России по керлингу обыграла команду Шотландии на ЧЕ
    Женская сборная России по керлингу обыграла команду Шотландии на ЧЕ

    В этом поединке сборную России представляли Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.

    Напомним, чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионату мира. Мировое первенство среди женщин пройдет в Канаде с 14 по 22 марта 2020 года.

    Россиянки уже гарантировали себе участие на ЧМ, так как они вышли в полуфинал ЧЕ: у спортсменок семь побед и одно поражение в восьми матчах на турнире в Швеции.

    В заключительном туре кругового этапа российская команда встретится со шведками. Матч состоится в четверг, 21 ноября. 0

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