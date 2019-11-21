Женская сборнаяпо керлингу со счетом 10:5 победила командув матче восьмого тура группового этапа чемпионата Европы в шведском Хельсингборге.

Женская сборная России по керлингу обыграла команду Шотландии на ЧЕ globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

В этом поединке сборную России представляли Алина Ковалева (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.

Напомним, чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионату мира. Мировое первенство среди женщин пройдет в Канаде с 14 по 22 марта 2020 года.

Россиянки уже гарантировали себе участие на ЧМ, так как они вышли в полуфинал ЧЕ: у спортсменок семь побед и одно поражение в восьми матчах на турнире в Швеции.

В заключительном туре кругового этапа российская команда встретится со шведками. Матч состоится в четверг, 21 ноября. 0