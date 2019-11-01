Косторная лидирует после короткой программы, Загитова — 2-я

Алена Косторная
globallookpress.com
За свой дебютный прокат в официальных соревнованиях во взрослом катании Косторная получила 76,55 (42,98 + 33,57) балла.
16-летняя спортсменка исполнила тройной аксель, а также тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.
Второе место заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова, набравшая 75,24 балла. 17-летняя фигуристка исполнила каскад тройной лутц + тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип
Однако судьи лишили Алину одного балла за превышение временного лимита — как итог 74,24 балла.
Третье место досталось американке Мэрайи Белл (70,25). Еще одна россиянка Мария Сотскова (50,38) стала в итоге 11-й.
Произвольная программа у женщин состоится 2 ноября. 0