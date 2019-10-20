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    Алиев — третий на Гран-при в Лас-Вегасе

    Прочие Фигурное катание
    Российский фигурист Дмитрий Алиев занял третье место на Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

    Дмитрий Алиев
    Дмитрий Алиев

    За свое выступление Алиев получил 156,98 балла. В сумме за обе программы Алиев набрал 253,55 балла.

    Победил американец Натан Чен, набравший 299,09 балла. Вторым стал его соотечественник Джейсон Браун, уступавший Алиеву после короткой программы 2,12 балла.

    Россиянин Роман Савосин занял 12-е место (182,16).

    Фигурное катание. Лас-Вегас (США). «Гран-при». Skate America. Мужчины

    Произвольная программа

    1. Натан Чен (США) — 196,38

    2. Джейсон Браун (США) — 171,64

    3. Дмитрий Алиев (Россия) — 156,98

    4. Кадзуки Томоно (Япония) — 154,71

    5. Цзинь Боян (Китай) — 150,42

    6. Алексей Красножон (США) — 144,29

    12. Роман Савосин (Россия) — 124,24

    Итог

    1. Натан Чен (США) — 299,09

    2. Джейсон Браун (США) — 255,09

    3. Дмитрий Алиев (Россия) — 253,55

    4. Киган Мессинг (Канада) — 239,34

    5. Кадзуки Томоно (Япония) — 229,72

    6. Цзинь Боян (Китай) — 224,98

    12. Роман Савосин (Россия) — 182,16 0

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