Акименко и Иванюк завоевали медали ЧМ-2019 в прыжках в высоту

Михаил Акименко
globallookpress.com
Серебряным призером стал дебютант чемпионата мира россиянин Михаил Акименко. На третью ступень пьедестала поднимется еще один россиянин, Илья Иванюк. Оба спортсмена обновили личные рекорды.
Отметим, что все высоты до 2,35 м включительно Акименко брал с первой попытки, тогда как Баршим и Иванюк лишь с третьей попытки покорили планку на высоте 2,33. Заключительные попытки россиян на 2,37 м были очень близки к удачным, а Баршим, чей личный рекорд равняется 2,43 м, впервые в этом сезоне взял 2,37. 0