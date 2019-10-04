ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джо УиллокВоплощение мечты. Молодежь «Арсенала» повеселилась в Лиге Европы
  • 23:55
    • «Филадельфия» одолела «Чикаго» в Праге
  • 23:44
    • «Марсель» на выезде уступил «Амьену»
  • 23:29
    • «Герта» одержала третью подряд победу в Бундеслиге
  • 22:44
    • «Зенит» дебютировал в Евролиге с разгромного поражения
  • 22:13
    • «Сочи» в овертайме победил «Авангард»
    Все новости спорта

    Акименко и Иванюк завоевали медали ЧМ-2019 в прыжках в высоту

    Легкая атлетика
    Катарский спортсмен Мутаз Эсса Баршим стал чемпионом мира в прыжках в высоту на домашнем чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

    Михаил Акименко
    Михаил Акименко

    Серебряным призером стал дебютант чемпионата мира россиянин Михаил Акименко. На третью ступень пьедестала поднимется еще один россиянин, Илья Иванюк. Оба спортсмена обновили личные рекорды.

    Отметим, что все высоты до 2,35 м включительно Акименко брал с первой попытки, тогда как Баршим и Иванюк лишь с третьей попытки покорили планку на высоте 2,33. Заключительные попытки россиян на 2,37 м были очень близки к удачным, а Баршим, чей личный рекорд равняется 2,43 м, впервые в этом сезоне взял 2,37. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
  • 08/09/2019 в 15:27
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Лестер»
  • 2.62
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто из команд впервые проиграет в новом сезоне?
  • «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • На что способен «Ахмат» с новым наставником?
  • «Уфа» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Продолжит ли «Оренбург» улучшать свои результаты?
  • «Оренбург» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    ЦСКА — «Эспаньол» Футбол Евро-импотенция. Армейцы закрепились на дне таблицы ЛЕВторое подряд еврокубковое поражение ЦСКА — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:170
  • 19:46
    • Почеттино не планирует покидать «Тоттенхэм» в ближайшие годы
  • 19:29
    • «Салават» добыл волевую победу над «Северсталью»
  • 19:13
    • «Барселона» нашла замену Вальверде
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Три голевые передачи Сергачева, два очка Панарина, шайбы Малкина и КучероваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 октября Вчера в 07:480
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Марсель» свою беспроигрышную серию?
  • 2.98
    •
  • 23:13
    • «Реалу» интересен Облак
  • 22:58
    • Акименко и Иванюк завоевали медали ЧМ-2019 в прыжках в высоту
  • 22:28
    • Российский пловец Морозов завоевал золото на этапе Кубка мира
    Луис Суарес Футбол Орудие осады. Видаль позволил Суаресу выйти из тениУругваец оформил дубль и принес «Барселоне» победу над «Интером» 03/10/2019 в 20:400
  • 17:16
    • Мартинелли — лучший игрок недели в Лиге Европы
  • 16:39
    • У Марсело случился рецидив травмы шеи
  • 16:28
    • Игнатьев и Могилевец вызваны в сборную России
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон