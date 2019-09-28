Квят пропустит квалификацию Гран-при России

Лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал его товарищ по команде немец Себастьян Феттель, замкнул тройку лучших британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил выступление из-за проблем с мотором и занял 19-е место.
Команда «Торо Россо» решила заменить силовую установку на болиде россиянина, поэтому он пропустит квалификацию.
Формула-1. Гран-при России. Третья практика
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.32,733
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,316
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,396
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,621
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,494
6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,575
7. Александер Албон («Ред Булл») — +1,638
8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,688
9. Ландо Норрис («Макларен») — +1,794
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,813
11. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,831
12. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,853
13. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,874
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,033
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,127
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,165
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,981
18. Джордж Расселл («Уильямс») — +3.278
19. Даниил Квят («Торо Россо») — +3,348
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,209. 0