ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фабиан РуисУдивительные звезды Серии А: Руис — лидер «Наполи», Сенси — жемчужина «Интера»
  • 13:35
    • Квят пропустит квалификацию Гран-при России
  • 10:22
    • «Ливерпуль» может быть исключен из Кубка английской лиги
  • 00:06
    • «Вильярреал» одержал разгромную победу над «Бетисом»
  • 22:04
    • ЦСКА всухую обыграл «Торпедо»
  • 21:50
    • Моуринью отклонил предложения от пяти клубов ради «Реала» — СМИ
    Все новости спорта

    Квят пропустит квалификацию Гран-при России

    Формула-1 Автоспорт
    На автодроме в Сочи завершилась третья практика Гран-при России в рамках чемпионата Формулы-1.

    Даниил Квят
    Даниил Квят

    Лучшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал его товарищ по команде немец Себастьян Феттель, замкнул тройку лучших британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

    Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят досрочно завершил выступление из-за проблем с мотором и занял 19-е место.

    Команда «Торо Россо» решила заменить силовую установку на болиде россиянина, поэтому он пропустит квалификацию.

    Формула-1. Гран-при России. Третья практика

    1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.32,733
    2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,316
    3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,396
    4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,621
    5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,494
    6. Ромен Грожан («Хаас») — +1,575
    7. Александер Албон («Ред Булл») — +1,638
    8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,688
    9. Ландо Норрис («Макларен») — +1,794
    10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,813
    11. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,831
    12. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,853
    13. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,874
    14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,033
    15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,127
    16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,165
    17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,981
    18. Джордж Расселл («Уильямс») — +3.278
    19. Даниил Квят («Торо Россо») — +3,348
    20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,209. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб устранил почти всех конкурентов. Нурмагомедов — король легкого веса
  • 08/09/2019 в 15:27
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Зенит»
  • 1.90
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Валенсия» «сухую» домашнюю серию «Атлетика»?
  • «Атлетик» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Кому из аутсайдеров улыбнется удача?
  • «Крылья Советов» — «Тамбов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Ливерпуль» одержит свою 7 победу в АПЛ кряду?
  • «Шеффилд» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Атлетико» — «Реал» Футбол Примера. «Атлетико» примет «Реал», «Барселона» в гостях у «Хетафе»Обзор матчей седьмого тура чемпионата Испании по футболу 00:270
  • 11:26
    • Экс-хавбек ЦСКА готов бесплатно играть за «МЮ»
  • 13:28
    • «Амур» нанес поражение «Сибири»
  • 11:58
    • Сенников: Встреча «Локомотива» и «Зенита» — особое событие
    Допинг-контроль на ОИ-2018 в Пхенчхане Токио-2020 Новый сезон допинг-сериала. Россия может пролететь мимо Олимпиады-2020Все подробности скандала о махинациях с допинговыми пробами в РУСАДА 26/09/2019 в 21:090
  • Экспресс дня

  • Потеряет ли «Зенит» лидерство в РПЛ?
  • 3.08
    •
  • 11:41
    • Российский автогонщик стал чемпионом «Формулы-3»
  • 11:09
    • «Аякс» подпишет новый контракт с ван де Бееком
  • 10:54
    • Симеоне: В дерби все решают мелкие детали
    «Барселона» Футбол Примера. «Реал» одолел «Осасуну», «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Мальорку»Обзор матчей шестого тура чемпионата Испании по футболу 26/09/2019 в 23:240
  • 10:39
    • «Манчестер Юнайтед» хочет сменить Сульшера на Почеттино
  • 09:10
    • У «Торпедо» нет задачи выхода в РПЛ, заявил Лебеденко
  • 08:56
    • Вальверде: Не знаю, как долго Месси будет отсутствовать
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон