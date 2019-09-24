Ласицкене: Если отстранят РУСАДА — уедем тренироваться за пределы России

Российская легкоатлеткасделала заявление о возможном отстранении России от участия в Олимпиаде

«В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет. И дело не в эмоциях или в том, что я ничего не знаю, как пытались представить некоторые. Мы знаем достаточно, чтобы так думать. Но мы готовы к любому варианту. Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования, так что это может помочь», — написала Ласицкене.

«Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена», — добавила прыгунья в высоту.

«Невосстановление РУСАДА не особо и комментировать хочется. Скажу лишь одно: заложники ситуации — это спортсмены, а не руководство ВФЛА, как пытается представить господин Шляхтин», — резюмировала Ласицкене. 0