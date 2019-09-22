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    • ВАДА потребовала от России объяснить признаков махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории
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    ВАДА потребовала от России объяснить признаков махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории

    Допинг Вокруг спорта
    Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) предоставило российской стороне три недели на объяснение информации о возможных манипуляциях с данными в Московской антидопинговой лаборатории.

    О возможных манипуляциях в Московской антидопинговой лаборатории сообщил журналист ARD Хайо Зеппельт, заявив, что ВАДА этими махинациями заинтересовалось.

    Исполком ВАДА должен быть об этом уведомлен 23 сентября на заседании в Токио.

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    «У России есть три недели, чтобы объяснить признаки фальсификации данных о допинге, обнаруженные ВАДА при анализе детальной информации из антидопинговой лаборатории в Москве.

    Меня об этом проинформировало ВАДА в пятницу. Процесс инициирован, что означает: у России теперь есть три недели, чтобы ответить на вопросы ВАДА о неточностях в предоставленных данных.

    Что будет, если ВАДА докажет факт фальсификации, а Россия не даст приемлемых объяснений? Сейчас я не хочу говорить о возможных последствиях.

    Конечно, ВАДА должно исключить РУСАДА. Возможно, следует наказать Россию в целом. А не только национальное антидопинговое агентство.

    Безусловно, ответственность должны нести спортсмены, которые мошенническим образом получили преимущество над чистыми конкурентами из других стран.

    Но тут существует ответственность и политической системы. Также это может коснуться и МОК, который в свое время был против коллективного наказания россиян», — рассказал глава Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Михаэль Аск в интервью изданию Sportspressen.

    Полноправный статус РУСАДА после допингового скандала 2015 года был восстановлен 20 сентября 2018 года.

    В январе нынешнего года эксперты ВАДА получили данные из базы Московской антидопинговой лаборатории для проведения анализа и расследования. 0

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