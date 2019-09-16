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    Сборная России проиграла команде Китая на Кубке мира

    Волейбол
    Женская сборная России по волейболу в трех сетах уступила Китаю в матче группового этапа Кубка мира — 0:3 (22:25, 16:25, 18:25).

    Российский волейболистки
    Российский волейболистки

    Самой результативной в составе сборной России стала Ирина Воронкова, в активе которой 11 очков.

    Для подопечных Серджо Бузато это первое поражение на турнире в Японии. Ранее россиянки победили команды Камеруна (3:0) и Японии (3:2).

    В трех сыгранных матчах сборная Китая не проиграла ни одного сета и занимает первое место в таблице, российская команда идет пятой.

    Следующим соперником сборной России станет команда Южной Кореи. Встреча пройдет 18 сентября. 0

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