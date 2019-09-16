Сборная России проиграла команде Китая на Кубке мира

Женская сборнаяпо волейболу в трех сетах уступилав матче группового этапа Кубка мира — 0:3 (22:25, 16:25, 18:25).

Самой результативной в составе сборной России стала Ирина Воронкова, в активе которой 11 очков.

Для подопечных Серджо Бузато это первое поражение на турнире в Японии. Ранее россиянки победили команды Камеруна (3:0) и Японии (3:2).

В трех сыгранных матчах сборная Китая не проиграла ни одного сета и занимает первое место в таблице, российская команда идет пятой.

Следующим соперником сборной России станет команда Южной Кореи. Встреча пройдет 18 сентября. 0