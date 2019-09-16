Сборная России проиграла команде Китая на Кубке мира

Российский волейболистки
globallookpress.com
Самой результативной в составе сборной России стала Ирина Воронкова, в активе которой 11 очков.
Для подопечных Серджо Бузато это первое поражение на турнире в Японии. Ранее россиянки победили команды Камеруна (3:0) и Японии (3:2).
В трех сыгранных матчах сборная Китая не проиграла ни одного сета и занимает первое место в таблице, российская команда идет пятой.
Следующим соперником сборной России станет команда Южной Кореи. Встреча пройдет 18 сентября. 0