Логинов подписал контракт с СБР

Трехкратный призер чемпионатов мираподписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).

Об этом ТАСС сообщил президент организации Владимир Драчев. «Он его подписал», — заявил Драчев.

Напомним, Логинов летом отказался подписывать с СБР соглашение на сезон-2019/20. Спортсмена не устраивали условия, касающиеся размещения на экипировке логотипов спонсоров и распределения средств от рекламных соглашений. Условия контрактов не устроили также партнеров Логинова по команде — Дмитрия Малышков, Антона Бабикова и Матвея Елисеева.

Позднее стало известно, что спортсмены приняли условия СБР, но подписали специальное соглашение, которое позволит им сохранить свои контракты с личными спонсорами на предстоящий сезон. 0