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    Логинов подписал контракт с СБР

    Биатлон
    Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    Об этом ТАСС сообщил президент организации Владимир Драчев. «Он его подписал», — заявил Драчев.

    Напомним, Логинов летом отказался подписывать с СБР соглашение на сезон-2019/20. Спортсмена не устраивали условия, касающиеся размещения на экипировке логотипов спонсоров и распределения средств от рекламных соглашений. Условия контрактов не устроили также партнеров Логинова по команде — Дмитрия Малышков, Антона Бабикова и Матвея Елисеева.

    Позднее стало известно, что спортсмены приняли условия СБР, но подписали специальное соглашение, которое позволит им сохранить свои контракты с личными спонсорами на предстоящий сезон. 0

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