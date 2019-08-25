Латыпов завоевал серебро в гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону

Россиянинвыиграл серебро в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в белорусских Раубичах.

Допустив пять промахов на огневых рубежах, Латыпов уступил только словаку Мартину Отченашу, который обошелся без штрафных кругов.

Замкнул тройку сильнейших словенский спортсмен Клемен Бауэр, преодолевший шесть штрафных кругов.

Еще один россиянин Семен Сучилов финишировал с 11-м показателем.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Раубичи, Белоруссия

Мужчины. Гонка преследования

1. Мартин Отченаш (Словакия) — 25.21,8 (0+0+0+0)

2. Эдуард Латыпов (Россия) — 9,9 (2+1+0+2)

3. Клемен Бауэр (Словения) — 14,9 (2+1+0+1)

4. Тимофей Лапшин (Южная Корея) — 16,1 (2+1+1+1)

5. Красимир Анев (Болгария) — 17,5 (2+1+0+0)

6. Роман Елетнов (Белоруссия) — 24,8 (1+1+1+0)

11. Семен Сучилов (Россия) — 48,1 (2+1+2+1)

12. Сергей Семенов (Украина) — 49,1 (1+2+1+0)

18. Андрей Расторгуев (Латвия) — 1.16,6 (2+1+3+1)

19. Вадим Филимонов (Россия) — 1.18,1 (1+2+1+0)

21. Александр Поварницын (Россия) — 1.19,2 (1+1+1+4)

22. Петр Пащенко (Россия) — 1.21,7 (3+0+1+2)

25. Роман Еремин (Казахстан) — 2.02,0 (4+3+0+1)

30. Сергей Корастылев (Россия) — 2.26,3 (0+1+0+1) 0